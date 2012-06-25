Fabregas verbolgen over vergelijking met Messi

Cesc Fabregas fungeert tijdens het EK bij de Spaanse ploeg als schaduwspits. In de Spaanse media werd de FC Barcelona-speler langs de meetlat van ploeggenoot gelegd. Tot onvrede van Fabregas zelf.

"De ene schaduwspits is de andere niet. Dus vergelijk me niet met Lionel Messi, dat zou dwaas zijn", moppert de Spanjaard.

"Ik vind eigenlijk dat we niet over Messi moeten praten. Hij is hier niet en hij is een heel andere speler dan ik. Hij is Messi, ik ben Fàbregas. Ik hoop dat niemand van mij verwacht dat ik even vijf tegenstanders passeer en dan een doelpunt maak", aldus Fabregas.