Assaidi hoopt nog steeds op transfer naar Ajax

Oussama Assaidi zet nog altijd in op een transfer naar Ajax. De vleugelspeler van SC Heerenveen spreekt tegen dat zijn transfer is afgeketst nu er nog geen akkoord is over het salaris dat hij in Amsterdam moet gaan verdienen.

Assaidi spreekt tegen dat hij meer dan het drievoudige wil ontvangen dan wat hij bij Heerenveen op zijn bankrekening krijgt bijgeschreven. "Echt onzinverhalen", zegt Assaidi woensdag in het AD. "Ik hoorde ergens dat ik 1,6 miljoen euro zou willen verdienen. Echt niet waar. Als ik voor het geld had gekozen, was ik wel naar het buitenland gegaan."

"Ik wil niet naar het buitenland, maar bij mijn familie in Amsterdam blijven", geeft de international van Marokko aan. "Ik heb nooit een geheim gemaakt van mijn wens om voor Ajax te voetballen en nog steeds hoop ik dat het doorgaat. We zijn nog steeds in gesprek, de transfer is zeker nog niet afgeketst."