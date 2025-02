Dost: "Ik heb alles aan Heerenveen te danken"

Bas Dost heeft zondag voor aanvang van het competitieduel tussen SC Heerenveen en NEC afscheid genomen van het Friese publiek. De topscorer van de Eredivisie van vorig seizoen werd uitgezwaaid door voorzitter Robert Veenstra.

"Het is goed weer even thuis te zijn", zei de 23-jarige Dost, die deze zomer overstapte naar VfL Wolfsburg. "Ik heb hier een fantastische tijd gehad, hier is de speler Bas Dost verder gegroeid. Ik heb alles aan deze club te danken en zal Heerenveen altijd blijven volgen."

Dost meldt zich maandag in Noordwijk voor het eerst bij het Nederlands elftal. De spits werd door de nieuwe bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de selectie voor de vriendschappelijke interland tegen België.