Live voetbal

Hartafwijking ontdekt bij Dordrecht-verdediger Versluis

0 reacties
Cyrille
25 augustus 2012, 11:35

FC Dordrecht moet het voorlopig stellen zonder Johan Versluis. Bij de 29-jarige verdediger is een hartafwijking ontdekt. De club uit de Jupiler League maakte zaterdag op haar website bekend dat er een afwijking in het hartritme van de verdediger werd ontdekt waardoor hij voorlopig buiten de selectie zal worden gehouden.

Begin september zal de verdediger uitvoeriger worden onderzocht in het ziekenhuis. Na afloop kan er meer worden gezegd over de eventuele gevolgen voor zijn carrière. Dordrecht benadrukt echter dat het niet om een acuut bedreigende situatie gaat. Versluis komt al sinds 2005 uit voor de Dordtenaars.

J. Versluis

J. Versluis
Leeftijd: 42 jaar (16 aug. 1983)

