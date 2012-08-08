Kamervragen over miljardendeal Eredivisie

Diverse politieke partijen zetten vraagtekens bij het meerderheidsaandeel van Fox International Channels in Eredivisie Media en Marketing CV. De SP gaat Kamervragen stellen over de meest lucratieve tv-deal uit de geschiedenis van het betaalde voetbal in Nederland.

"De afspraak is dat de samenvattingen te zien moeten zijn zonder decoder. De overheid moet daarvoor garant staan", zegt Kamerlid Jasper van Dijk tegen het ANP. De SP-politicus denkt dat de afspraken over de samenvattingen onder druk komen te staan nu de rechten nu in handen zijn van een buitenlandse, commerciële partij.

"Er is een lobby gaande om van die regels af te komen of om de samenvatting achter de decoder te krijgen", vult PVDA-Kamerlid Martijn van Dam aan. "Maar wij vinden dat voetbal verbindt en van ons allemaal is, dus de samenvattingen moet je gewoon op tv kunnen zien."

Voor Anouchka van Miltenburg van de VVD zijn de samenvattingen ook een punt van zorg. Ze vraagt zich af wat het gaat kosten om de samenvattingen uit te zenden. "Het moet niet zo zijn dat de publieke omroep straks het bedrijf gaat spekken. We moeten zuinig zijn op publiek geld."

Van Miltenburg noemt de deal verder "goed nieuws voor de sport". "De clubs krijgen heel veel geld en hebben voor langere tijd zekerheid."