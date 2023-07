Southampton onderzoekt actie keeper Boruc

Southampton is een onderzoek begonnen naar Artur Boruc. De doelman van The Saints zou afgelopen zondag in de verloren thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur (1-2) een fles met water naar het publiek hebben geworpen.

"De club neemt dergelijke beschuldigingen zeer serieus. We zullen deze zaak tot op de bodem uitzoeken", laat Southampton in een verklaring weten. Boruc zou zich in de 39e minuut, na de 0-2 van Clint Dempsey, hebben misdragen.

De Poolse international (32) staat sinds vorige maand onder contract bij Southampton. Hij kwam transfervrij over van het Italiaanse Fiorentina.