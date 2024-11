Bel Hassani: "Als we promoveren, blijf ik zeker"

Als Sparta er dit seizoen in slaagt promotie naar de Eredivisie af te dwingen, hoeft het niet te vrezen voor een vertrek van . De jonge middenvelder wil dolgraag op het hoogste niveau spelen, maar het liefst met de club uit Rotterdam.

Bel Hassani wil zijn contract bij Sparta vooralsnog niet verlengen, omdat hij naar de Eredivisie wil. Maar als dat met Sparta kan, zal hij dat doen. "Ik hoop dat wij dit seizoen met Sparta de stap omhoog gaan maken en in dat geval blijf ik zeker", zegt hij op de website van Voetbal International. "Ik heb aangegeven in de Eredivisie te willen spelen. Het liefst bij Sparta. Maar lukt dat niet, dan graag bij een andere club."

Om promotie af te dwingen zal Sparta in de Jupiler League vooral af moeten rekenen met MVV. Dat kan, vindt Bel Hassani. "Wij hebben een kwalitatief betere en bredere selectie dan MVV. MVV heeft eigenlijk maar elf goede en redelijk ervaren spelers. Ze komen absoluut in de problemen als ze tegen blessures of schorsingen aan lopen."