'Berlijn krijgt CL-finale van 2015 toegewezen'

Duitsland wordt voor de tweede keer in korte tijd gastheer van de Champions League-finale. De eindstrijd van de editie 2014/ 2015 zal worden gehouden in Berlijn, meldt Sport Bild. Ook afgelopen seizoen was de finale in Duitsland, in München.

De UEFA maakt pas in maart 2013 bekend waar de eindstrijd van het seizoen 2014/ 2015 gehouden wordt, maar volgens Bild is de boel al beklonken. "We mogen grote, oprechte hoop koesteren dat de finale naar Berlijn gaat", stelt Wolfgang Niersbach, de voorzitter van de Duitse voetbalbond, tegen de doorgaans goed geïnformeerde krant.

De komende jaren wordt de finale van de Champions League gespeeld in Londen (Wembley, 2013) en Lissabon (Estadio da Luz, 2014). Naar verluidt zou de finale van het seizoen 2015/ 2016 naar Milaan gaan, maar dat is nog niet officieel bevestigd.

In Berlijn werd in 2006 de finale van het WK tussen Frankrijk en Italië gespeeld.