Chinezen op proef bij Ajax na tip Ten Cate

Ajax kan binnenkort twee Chinezen verwelkomen. Wang Chemgkuai (18) en de één jaar jongere Wei Shihao trainen in januari enige tijd mee, bevestigt directeur Marc Overmars in De Telegraaf. Ajax is beide spelers op het spoor gekomen na een tip van oud-coach Henk ten Cate, die bij het Chinese Shandong Luneng Taishan werkte.

"Wang is hier al eerder op proef geweest en komt op ons verzoek terug", zegt Overmars. "Hij kan op alle posities op het middenveld uit de voeten. Henk had hem daar in de jeugd gezien." Wei is niet eerder bij Ajax geweest. "Zeventien jaar, spits en volgens Ten Cate een nóg groter talent dan Wang. Hij speelde voor Shandong."

Overmars sluit niet uit dat de twee een contract krijgen. "Dat zou zomaar kunnen."