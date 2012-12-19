Groningen neemt Celtic als voorbeeld tegen Ajax

In aanloop naar het bekerduel met Ajax heeft FC Groningen-trainer Robert Maaskant de Champions League-wedstrijd Celtic-FC Barcelona als voorbeeld aangehaald. De Schotten wonnen eerder dit seizoen, tegen alle verwachtingen in, met 2-1 van de Catalanen. De passie van Celtic wil Maaskant nu ook zien, zegt hij op de clubsite.

"De groen-witte thuisclub kwam ook onder druk te staan, maar uiteindelijk werd het een waanzinnige menigte die in positief opzicht achter de club ging staan. Bij elke tackle en elke meter grond waar om gevochten werd", roemt Maaskant het spel van Celtic. Hij wil dat zijn ploeg op eenzelfde manier speelt. "Aan ons is het om de eerste stimulans te geven en het hele stadion achter ons te krijgen. We moeten zorgen dat we bij hen in de zestien komen. En spelen met een zeker opportunisme. Als we het Ajax lastig willen maken, zullen we met meer diepte moeten spelen dan gebruikelijk en tempo maken. Welke spelers aan de aftrap staan? Spelers die op z’n Gronings tekeer kunnen gaan."

"Het is alles of niets. De tegenstander is beter, heeft meer individuele kwaliteit en meer ervaring om in grote wedstrijden onder druk te presteren. Maar voor ons is er de magie van die avondwedstrijd, de Europese wedstrijden die hier in Groningen gespeeld zijn, het bekervoetbal. Dat is wat we iedereen willen voorschotelen. Met sfeer, strijd en passie willen we het Ajax dusdanig moeilijk maken dat wij in de koker zitten bij de loting voor de kwartfinale. Als na de wedstrijd elf spelers aan het zuurstof moeten, nemen we die consequentie graag en stellen we zondag tegen Feyenoord elf andere spelers op."