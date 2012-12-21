Live voetbal

Maaskant: "Schoten op alle fronten tekort"

Maaskant: "Schoten op alle fronten tekort"
0 reacties
Rahied
21 december 2012, 00:00

FC Groningen was donderdag in de achtste finale van de KNVB Beker kansloos tegen Ajax. In de eigen Euroborg werd met 0-3 verloren van de landskampioen. Trainer Robert Maaskant trok na afloop een duidelijke conclusie.

"We schoten op alle fronten tekort", zei Maaskant. "Dat doet pijn, maar het was wel zo. Ik heb dit duel proberen te hypen. Ik hoopte dat we boven onszelf uit zouden stijgen. Dat was niet het geval. Dat lag aan ons, maar ook aan de kwaliteiten van Ajax. Die ploeg speelde erg goed. Ajax was superieur. Wat we ook probeerden, na die 2-0 vlak na rust was het gebeurd. We konden geen moment dichterbij komen."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Mandjes bij Telstar - Volendam

Teruglezen: zo verliep de Eredivisie-zaterdag met zeges PSV en Sparta en gelijkspel in Vissersderby

  • za 23 augustus, 23:03
  • 23 aug. 23:03
PSV-trainer Peter Bosx

Peter Bosz: 'Ik ken Taremi wel. Het is heel grappig...'

  • za 23 augustus, 22:36
  • 23 aug. 22:36
PSV-aanvaller Esmir Bajraktarevic viert zijn goal

IJzersterke fase na rust bezorgt PSV eenvoudige avond tegen FC Groningen

  • za 23 augustus, 20:38
  • 23 aug. 20:38
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Groningen - Ajax

0 - 3
Gespeeld op 20 dec. 2012
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2012/2013

Meer info

R. Maaskant

R. Maaskant
Functie: Coach
Leeftijd: 56 jaar (10 jan. 1969)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel