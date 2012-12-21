Maaskant: "Schoten op alle fronten tekort"

FC Groningen was donderdag in de achtste finale van de KNVB Beker kansloos tegen Ajax. In de eigen Euroborg werd met 0-3 verloren van de landskampioen. Trainer Robert Maaskant trok na afloop een duidelijke conclusie.

"We schoten op alle fronten tekort", zei Maaskant. "Dat doet pijn, maar het was wel zo. Ik heb dit duel proberen te hypen. Ik hoopte dat we boven onszelf uit zouden stijgen. Dat was niet het geval. Dat lag aan ons, maar ook aan de kwaliteiten van Ajax. Die ploeg speelde erg goed. Ajax was superieur. Wat we ook probeerden, na die 2-0 vlak na rust was het gebeurd. We konden geen moment dichterbij komen."