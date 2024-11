Spelers FC Twente en Heracles in speciaal shirt

De wedstrijd tussen FC Twente en Heracles Almelo staat vrijdagavond in het teken van de 3FM-actie Serious Request voor het Nederlandse Rode Kruis. De spelers van beide clubs zullen aantreden in een speciaal wedstrijdshirt.

Op de tenues prijkt een speciale Serious Request-badge. Deze wedstrijdshirts worden geveild tijdens de 3FM-veiling. Rondom het competitieduel in de Grolsch Veste worden diverse acties gehouden, zoals een collecte en de verkoop van speciale sjaals.

Serious Request vraagt dit jaar aandacht voor de ruim 5,5 miljoen baby's die ieder jaar sterven door gebrek aan medische zorg, voorlichting en begeleiding. Een stille ramp die elke zes seconden ergens ter wereld plaatsvindt voor, tijdens of vlak na de geboorte.