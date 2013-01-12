Live voetbal

Olympique Lyon grijpt macht in Ligue 1

Rahied
12 januari 2013, 18:55   Bijgewerkt: 20:09

Olympique Lyon is de nieuwe koploper in de Ligue 1. De zevenvoudig kampioen van Frankrijk greep zaterdag de macht met een zege bij laagvlieger Troyes: 1-2. Samuel Umtiti maakte een kwartier voor tijd de winnende goal.

Lyon komt door de overwinning op 41 punten. Paris Saint Germain heeft er 39. De hoofdstedelingen speelden vrijdag, zonder de geblesseerde Gregory van der Wiel, met 0-0 gelijk tegen AC Ajaccio. Olympique Marseille kan zondag ook op 41 punten komen. Daarvoor moet het op bezoek bij Sochaux drie punten pakken.

Troyes - Lyon

Troyes
1 - 2
Olympique Lyonnais
Gespeeld op 12 jan. 2013
Competitie: Ligue 1
Seizoen: 2012/2013

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Monaco
5
6
12
2
PSG
5
6
12
3
Lyon
5
4
12
4
Strasbourg
5
3
12
5
Lille
5
5
10

Complete Stand

