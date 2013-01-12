Olympique Lyon grijpt macht in Ligue 1

Olympique Lyon is de nieuwe koploper in de Ligue 1. De zevenvoudig kampioen van Frankrijk greep zaterdag de macht met een zege bij laagvlieger Troyes: 1-2. Samuel Umtiti maakte een kwartier voor tijd de winnende goal.

Lyon komt door de overwinning op 41 punten. Paris Saint Germain heeft er 39. De hoofdstedelingen speelden vrijdag, zonder de geblesseerde Gregory van der Wiel, met 0-0 gelijk tegen AC Ajaccio. Olympique Marseille kan zondag ook op 41 punten komen. Daarvoor moet het op bezoek bij Sochaux drie punten pakken.