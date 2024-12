Rodney Sneijder: "Drieduizend Turkse followers"

Rodney Sneijder verbleef de afgelopen week met zijn club RKC Waalwijk voor een trainingskamp in Belek. Door de transferperikelen rond zijn broer Wesley beleefde hij roerige dagen aan de Turkse kust.

De middenvelder van RKC werd voortdurend gevraagd naar de situatie van de aanvoerder van Oranje, die hét gesprek van de dag is in Turkije door zijn mogelijke transfer naar Galatasaray. "Toen het nieuws rond Wesley bekend werd in Turkije werd het wel wat onrustiger. Iedere dag kwamen er journalisten vragen stellen, maar ik wilde - en mocht - niks zeggen", aldus Sneijder tegen VI Radio.

"Wel heb ik in drie dagen bijna drieduizend followers op Twitter erbij. Allemaal Turkse mensen. Bizar. Het is mooi dat Galatasaray en de fans mijn broer graag willen hebben, maar al die aandacht daar kan ik zelf niet zo veel mee."