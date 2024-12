Smit: "Als er geen positief besluit valt, stop ik"

Heracles Almelo moet mogelijk op zoek naar een nieuwe voorzitter. Boegbeeld Jan Smit is helemaal klaar met de gemeente Almelo, die maar geen groen licht geeft voor de bouw van een nieuw stadion. "Als er dit voorjaar geen positief besluit valt, stop ik aan het eind van dit seizoen als voorzitter van Heracles Almelo. Dit is geen dreigement, maar slechts de realiteit", luidt de harde taal van de preses in Voetbal International.

Smit wil zijn club al jaren onderbrengen in een nieuw stadion, maar krijgt maar geen volledige medewerking van de lokale overheid. "We zijn nu al vijf jaar bezig een nieuw stadion te realiseren en ik vind het ongelooflijk dat wij niet de volledige medewerking van de gemeente krijgen." Hij snapt helemaal niets van de houding van de gemeente. "We hebben al principeovereenkomsten met enkele grote huurders die ruimtes willen afnemen. We creëren werkgelegenheid en zetten de stad Almelo als club al jaren op een prima manier op de kaart. En toch schiet het met dat stadion maar niet op."

"Er is elke keer wel weer iets wat voor vertraging zorgt. We zijn nu aanbeland bij the point of no return. Als er dit voorjaar geen positief besluit valt, stop ik aan het eind van dit seizoen als voorzitter. Dit is geen dreigement, maar slechts de realiteit", stelt hij.

Volgens Smit is een nieuw stadion voor zijn club bittere noodzaak. "In het huidige stadion hebben we geen toekomst in de Eredivisie. Een club als PEC Zwolle, die afgelopen seizoen promoveerde uit de Jupiler League, is ons nu al aan alle kanten aan het inhalen. Ik heb altijd gezegd dat ik alleen doorga bij Heracles als ik uitdagingen en een gezonde toekomst zie. Dat is nu heel discutabel. Ik zie het somber in."