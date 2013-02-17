Manchester City walst over Leeds heen

Manchester City heeft weinig moeite gehad met Leeds United. In het FA Cup-duel werd het 4-0. Al voor rust had de kampioen van Engeland een comfortabele voorsprong genomen, dankzij treffers van Yaya Touré en Sergio Agüero.

Na vijf minuten spelen opende Touré de score, waarna Agüero tien minuten later mocht aanleggen vanaf elf meter. Hij faalde niet. Vlak na rust maakte Carlos Tevez er 3-0 van. Met nog een kwartier te spelen was het nogmaals Agüero die raak schoot.

Eerder op de dag plaatste ook Chelsea zich voor de kwartfinale van het Engelse bekertoernooi.