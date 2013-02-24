Ook Leverkusen verliest terrein op Bayern

Ook Bayer Leverkusen is dit weekend nog verder achterop geraakt bij koploper Bayern München in de Bundesliga. De nummer drie van de ranglijst kwam zondag op bezoek bij hekkensluiter SpVgg Greuther Fürth niet verder dan 0-0.
Eerder op de dag speelde Borussia Dortmund, tweede in het klassement, met 1-1 gelijk bij middenmoter Borussia Mönchengladbach. Dortmund en Leverkusen hebben nu maar liefst zeventien respectievelijk achttien punten achterstand op het superieure Bayern, dat zaterdag Werder Bremen nog belachelijk maakte (6-1).
Bij Greuther Fürth zat Ludwig Preis overigens voor het eerst in de dug-out als coach. Hij is op interim-basis de opvolger van de deze week ontslagen Mike Büskens.
