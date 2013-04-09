Europese Commissie aast op Belgische miljoenen

De Europese Commissie heeft nu ook het Belgische voetbal in het vizier als het gaat om onrechtmatig verkregen staatssteun. Vorige maand kwam al naar buiten dat vijf Nederlandse clubs waaronder PSV een onderzoek kunnen verwachten.

De zware korting die clubs uit de Jupiler Pro League krijgen op de bedrijfsvoorheffing op de spelerslonen dreigt een probleem te worden in de ogen van de Europese autoriteiten. Volgens de Belgische kranten gaat het om 50 miljoen euro op jaarbasis.

De UEFA en de Europese Commissie willen de staatssteun aan clubs aan banden leggen in het kader van het zogenoemde financial fairplay. Die gezamenlijke strijd kan een finan­ciële ramp betekenen voor het Belgische voetbal.