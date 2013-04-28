Ferguson gunt Büttner kampioensmedaille

Hoewel dit seizoen slechts een bescheiden bijdrage heeft geleverd aan het kampioenschap van Manchester United, krijgt hij toch een medaille.

Tot dit seizoen ontvingen alleen spelers die minimaal tien competitieduels in actie kwamen een herinnering aan het kampioenschap. De organisatie van de Premier League heeft die regels echter versoepeld, wat op goedkeuring van Ferguson kan rekenen.

"Dat vind ik ook een stuk eerlijker, aangezien iemand als Darren Fletcher alleen door ziekte dat aantal niet heeft gehaald. En Alexander Büttner was ook geweldig, want hij is iedere uitwedstrijd met ons meegereisd en was er elke training bij", zei Ferguson. "Hij heeft drie keer gespeeld en zat een stuk of tien keer op de bank, dus volgens mij is dat een aardige bijdrage."