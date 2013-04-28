Live voetbal

Ferguson gunt Büttner kampioensmedaille

0 reacties
Cyrille
28 april 2013, 22:53

Hoewel Alexander Büttner dit seizoen slechts een bescheiden bijdrage heeft geleverd aan het kampioenschap van Manchester United, krijgt hij toch een medaille.

Tot dit seizoen ontvingen alleen spelers die minimaal tien competitieduels in actie kwamen een herinnering aan het kampioenschap. De organisatie van de Premier League heeft die regels echter versoepeld, wat op goedkeuring van Ferguson kan rekenen.

"Dat vind ik ook een stuk eerlijker, aangezien iemand als Darren Fletcher alleen door ziekte dat aantal niet heeft gehaald. En Alexander Büttner was ook geweldig, want hij is iedere uitwedstrijd met ons meegereisd en was er elke training bij", zei Ferguson. "Hij heeft drie keer gespeeld en zat een stuk of tien keer op de bank, dus volgens mij is dat een aardige bijdrage."

Alexander Büttner

Alexander Büttner
Vitesse
Team: Vitesse
Leeftijd: 37 jaar (11 feb. 1989)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Vitesse
25
4
2024/2025
Vitesse
28
8
2023/2024
De Graafschap
30
1
2022/2023
De Graafschap
35
4

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
30
37
67
2
Man City
29
32
60
3
Man Utd
29
11
51
4
Aston Villa
29
5
51
5
Chelsea
29
19
48

Complete Stand

