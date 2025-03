ManU onderuit door prachtgoal Demba Ba

In de competitie dendert Manchester United in sneltreinvaart af op de titel, maar de dubbel kan de ploeg van manager Sir Alex Ferguson uit zijn hoofd zetten. The Red Devils verloren maandag de replay in de kwartfinale van de FA Cup tegen Chelsea met 1-0. Een prachtige goal van Demba Ba was beslissend.

Vlak na de pauze plukte Demba Ba een lange bal van Juan Mata in één keer uit de lucht en de Senegalees volleerde, al vallend, het speeltuig voorbij de aan de grond genagelde Manchester United-keeper David De Gea.

Daarvoor was de ontmoeting nauwelijks het aanzien waard. Chelsea en Manchester United, die elkaar drie weken terug op 2-2 hadden gehouden, kwamen maar zelden tot uitgespeelde kansen. Wel dacht Javier Hernandez Petr Cech te verrassen met een afstandsschot, maar de Tsjechische doelman redde met enig fortuin. Na de 1-0 keerde Cech met een nog veel fraaiere reflex een kopbal van de Mexicaan.

Manchester United begon zonder Robin van Persie, die het spelen van twee duels in 48 uur wat te veel van het goede vindt. Maar na ruim een uur moest de Nederlander alsnog het veld in. Een ommekeer wist hij echter niet te forceren, al was hij in de slotfase wel dichtbij de gelijkmaker. Zijn volley ging over het Londense doel.

Chelsea speelt in de halve finale, op zondag 14 april, tegen Manchester City.