Willem II heeft Jallo terug tegen Roda JC

Willem II heeft Gaby Jallo terug. De 24-jarige verdediger stond ruim een maand aan de kant, nadat hij geblesseerd was geraakt in de derby tegen NAC Breda (4-0 verlies). Zaterdag start Jallo in de basis bij de Tricolores in de thuiswedstrijd tegen Roda JC Kerkrade, zo meldt het Brabants Dagblad.

De rentree van Jallo in de basis gaat ten koste van Kees van Buuren. Ook Jordens Peters, Robbie Haemhouts en Nicky Hofs hebben de ziekenboeg verlaten, al beginnen de laatste twee waarschijnlijk nog wel op de bank.