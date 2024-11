Ex-Groninger Pedersen toch op weg naar Gent

Nicklas Pedersen maakt deze zomer waarschijnlijk tóch de overstap van KV Mechelen naar AA Gent. Via Twitter meldt Gent dat het mondeling akkoord is met Mechelen over de transfer van de 25-jarige Deense spits.

Gent wil Pedersen al enige tijd hebben, maar een akkoord leek ver weg. "De transfer zou Gent héél veel geld kosten. Wij gaan er dus van uit dat Pedersen bij ons blijft", reageerde Mechelen-voorzitter Johan Timmermans vorige week in het Gazet van Antwerpen. "Het is duidelijk dat, als hij verkocht wordt, hij de duurste uitgaande transfer uit onze geschiedenis moet worden, anders gebeurt er niks."

Björn Vleminckx is vooralsnog de duurste uitgaande transfer in de historie van KV Mechelen. De spits stapte in 2009 voor 1,8 miljoen euro over naar NEC. Het is niet bekend over welk bedrag Mechelen en Gent het eens zijn geworden.

Pedersen speelde tussen januari 2009 en mei 2012 voor FC Groningen, maar kon nooit echt overtuigen in de Euroborg. Een jaar geleden stapte hij over naar KV Mechelen en daar maakte hij in zijn eerste seizoen twaalf goals in de competitie.