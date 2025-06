Pot baalt: "Italië een echte luizenploeg"

"We hebben er echt alles aan gedaan", reageerde bondscoach Cor Pot na de zure uitschakeling van Jong Oranje op het EK onder 21 in Israël, in de halve finale tegen Jong Italië (1-0), in gesprek met het ANP. "We hebben ook de hele wedstrijd gedomineerd. We waren alleen niet scherp voor de goal."

Aan de 1-0 van Fabio Borini, tien minuten voor tijd, ging een fout van Mike van der Hoorn vooraf. De verdediger van FC Utrecht was kort daarvoor ingevallen voor de geblesseerd geraakte Stefan de Vrij. Pot: "Die fouten mag je op topniveau niet maken. Die worden meteen afgestraft. Het was jammer dat De Vrij niet verder kon. Hij deed het heel goed samen met Martins Indi. Ik vond ons beter. Italië is een echte luizenploeg, maar we staan wel met lege handen. Dat is heel jammer."

"De doelstelling was om Europees kampioen te worden. In dat opzicht heb ik gefaald. Maar ook nu hebben we bij vlagen heel aardig gevoetbald. Helaas was dat niet voldoende. Dat is triest en zuur", besloot Pot, die afscheid neemt van Jong Oranje.