Trainer Valverde keert terug bij Athletic Bilbao

Ernesto Valverde gaat definitief aan de slag bij Athletic Bilbao. De 49-jarige trainer vertrok eerder deze maand bij Valencia. Met die club greep hij afgelopen seizoen net naast deelname aan de voorronde van de Champions League.

Bij Bilbao is Valverde de opvolger van Marcelo Bielsa. De Argentijn kreeg na twee jaar geen nieuw contract. Valverde speelde in het verleden zelf voor Bilbao. Hij was er bovendien jeugdtrainer en in had in de periode 2003-2005 de hoofdmacht onder zijn hoede.

Valverde stond in Spanje eerder aan het roer bij Espanyol en Villarreal. In Griekenland werkte hij bij Olympiakos Piraeus.