Live voetbal 1

PSG verspeelt al meteen punten in Frankrijk

PSG verspeelt al meteen punten in Frankrijk
0 reacties
Cyrille
9 augustus 2013, 22:31   Bijgewerkt: 23:18

Paris Saint Germain is in de eerste competitiewedstrijd in de Franse Ligue 1 al meteen tegen puntverlies aangelopen. De Franse kampioen kwam op bezoek bij Montpellier niet verder dan een gelijkspel.

En daar mochten de Parijzenaren zich zelfs gelukkig mee prijzen. De ploeg van trainer Laurent Blanc keek al vroeg tegen een achterstand aan na een doelpunt van Cabella in de tiende minuut. Het doelpunt viel na een fout van de Zweed Ibrahimovic.

Montpellier kreeg kansen op meer, maar na een uur spelen kwam PSG via Maxwell toch langszij. Toen vervolgens ook Montpellier-middenvelder El Kouatari met zijn tweede gele kaart mocht inrukken was het verzet van de thuisploeg gebroken.

Blanc bracht vervolgens ook de op de bank gestarte Cavani. Hij viel goed in en dook meteen een aantal maal gevaarlijk op voor het vijandelijke doel, maar verzuimde zijn nieuwe werkgever de overwinning te brengen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSG-middenvelder Carlos Soler

Plots heel ander geluid over Ajax-gerucht Soler

  • vr 22 augustus, 08:35
  • 22 aug. 08:35
Alex Kroes met op de achtergrond het logo van Ajax

'Ajax wil stunten met komst van PSG-middenvelder Carlos Soler'

  • wo 20 augustus, 18:03
  • 20 aug. 18:03
Marco van Basten aan tafel bij Ziggo Sport

Marco van Basten wil één voetbalonderdeel nooit meer zien: 'Ik ga de FIFA bellen'

  • do 14 augustus, 18:17
  • 14 aug. 18:17
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Montpellier - PSG

1 - 1
Gespeeld op 9 aug. 2013
Competitie: Ligue 1
Seizoen: 2013/2014

Meer info

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
1
PSG
3
5
9
2
Lyon
3
5
9
3
Lille
3
7
7
4
Monaco
3
2
6
5
Lens
3
2
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel