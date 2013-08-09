PSG verspeelt al meteen punten in Frankrijk

Paris Saint Germain is in de eerste competitiewedstrijd in de Franse Ligue 1 al meteen tegen puntverlies aangelopen. De Franse kampioen kwam op bezoek bij Montpellier niet verder dan een gelijkspel.

En daar mochten de Parijzenaren zich zelfs gelukkig mee prijzen. De ploeg van trainer Laurent Blanc keek al vroeg tegen een achterstand aan na een doelpunt van Cabella in de tiende minuut. Het doelpunt viel na een fout van de Zweed Ibrahimovic.

Montpellier kreeg kansen op meer, maar na een uur spelen kwam PSG via Maxwell toch langszij. Toen vervolgens ook Montpellier-middenvelder El Kouatari met zijn tweede gele kaart mocht inrukken was het verzet van de thuisploeg gebroken.

Blanc bracht vervolgens ook de op de bank gestarte Cavani. Hij viel goed in en dook meteen een aantal maal gevaarlijk op voor het vijandelijke doel, maar verzuimde zijn nieuwe werkgever de overwinning te brengen.