Dortmund twee tot drie weken zonder Sahin

Koen
6 oktober 2013, 13:09

Borussia Dortmund moet het twee tot drie weken stellen zonder Nuri Sahin. Dit meldt de Duitse club via de officiële clubwebsite. De middenvelder liep in de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (2-0 verlies) een enkelblessure op.

Sahin scheurde de buitenband van zijn rechterenkel gedeeltelijk af. Dat de Turkse middenvelder een aantal weken uit de roulatie zal zijn, houdt in dat de oud-Feyenoorder onder meer het WK-kwalificatieduel tegen het Nederlands elftal (15 oktober) verstek moet laten gaan.

M'gladbach - Dortmund

Borussia Mönchengladbach
2 - 0
Borussia Dortmund
Gespeeld op 5 okt. 2013
Competitie: Bundesliga
Seizoen: 2013/2014

Meer info

Nuri Sahin

Nuri Sahin
İstanbul Başakşehir F.K.
Team: Başakşehir
Functie: Coach
Leeftijd: 37 jaar (5 sep. 1988)

Meer info

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
3
Leverkusen
11
12
23
4
Hoffenheim
12
8
23
5
Dortmund
11
9
22
6
Stuttgart
11
5
22
7
Frankfurt
11
5
20

Complete Stand

