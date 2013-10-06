Dortmund twee tot drie weken zonder Sahin

Borussia Dortmund moet het twee tot drie weken stellen zonder Nuri Sahin. Dit meldt de Duitse club via de officiële clubwebsite. De middenvelder liep in de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (2-0 verlies) een enkelblessure op.
Sahin scheurde de buitenband van zijn rechterenkel gedeeltelijk af. Dat de Turkse middenvelder een aantal weken uit de roulatie zal zijn, houdt in dat de oud-Feyenoorder onder meer het WK-kwalificatieduel tegen het Nederlands elftal (15 oktober) verstek moet laten gaan.
