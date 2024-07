Stuivenberg: "Het resultaat is altijd heilig"

Winnen. Dat is de duidelijke opdracht die coach Albert Stuivenberg van Jong Oranje zijn team meegeeft voor de EK-kwalificatiewedstrijd van donderdag tegen Jong Georgië. Hoe dat gebeurt, is voor de oefenmeester even minder van belang.

"Ik beschouw de wedstrijd tegen Georgië als een test. En die test is alleen geslaagd als we winnen. Het resultaat is altijd heilig", doceert Stuivenberg in De Telegraaf.

"Natuurlijk proberen we onze speelwijze zo te verbeteren dat de kans op succes ook groter is", vervolgt de KNVB-coach. "We willen leren van de voorgaande wedstrijden en opnieuw een goed resultaat neerzetten. Soms gaat dat gepaard met mooi voetbal en staan we met z’n allen te juichen, soms kan het niet mooi. Maar als we dan toch een goed resultaat behalen, helpt dat ons om de volgende stap te maken."

Jong Oranje pakte zes punten uit zijn eerste twee EK-kwalificatiewedstrijden.