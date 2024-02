Suarez schrijft geschiedenis met volgende hattrick

Als het aan Luis Suarez ligt, speelt hij iedere week tegen Norwich City. De Canaries halen het beste in de Uruguayaan naar boven. Woensdag maakte Suarez er vier, Liverpool won uiteindelijk met 5-1.

Het was al de derde keer dat Suarez minimaal drie doelpunten maakt in een competitiewedstrijd tegen Norwich City en dat gegeven heeft hem een plekje in de geschiedenisboeken van Liverpool opgeleverd. Nooit eerder in de rijke historie in de club slaagde een speler er in om minimaal drie keer een hattrick te maken tegen dezelfde tegenstander. Door zijn vier goals tegen Norwich staat de doelpuntenteller van Suarez dit seizoen op dertien. De oud-speler van Ajax en FC Groningen had slechts negen duels nodig om dat aantal te bereiken.

Met name de eerste treffer van Suarez tegen Norwich City was van uitzonderlijke schoonheid. Hij volleerde de bal vanaf een meter of dertig met een fraaie boog over de kansloze Norwich-keeper John Ruddy.