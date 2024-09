Wouters: "Cambuur is een geduchte tegenstander"

Jan Wouters, trainer van FC Utrecht, benadert het bekerduel bij SC Cambuur (woensdag) als een finale. "Het is een duel dat hoe dan ook een winnaar krijgt", legt de oefenmeester uit op de officiële website van de club uit de Domstad.

"Bekerduels zijn wedstrijd die op zichzelf staan. De volgende ronde staat op het spel en het is natuurlijk geweldig als je de laatste acht in het bekertoernooi kan bereiken", vervolgt Wouters, die weet dat FC Utrecht wat recht heeft te zetten na de zeperd tegen PSV (1-5). "Het is prettig dat we na het verloren duel tegen PSV de nare smaak van die nederlaag snel kunnen wegspelen. Het is uithuilen en ons gelijk weer volledig focussen op Cambuur."

Voor de competitie ging FC Utrecht al met 3-1 onderuit in Leeuwarden. "Die wedstrijd hebben we geen al te beste indruk gemaakt", weet Wouters nog. "Ook nu verwacht ik een lastig duel. Zij spelen thuis sterk en staan positioneel goed. Het zal voor ons weer even wennen zijn op kunstgras. Cambuur is een geduchte tegenstander, maar ik verwacht dat we het beter zullen doen dan in het eerste duel."

Wouters mist tegen Cambuur Marcus Nilsson (bekken), Cedric van der Gun (knie), Jacob Mulenga (bovenbeen), Johan Mårtensson (knie) en Willem Janssen (knie).