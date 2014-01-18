Davids houdt het definitief voor gezien bij Barnet

Edgar Davids is definitief opgestapt bij Barnet FC. De oud-international gaf onlangs aan het plezier in het voetbal verloren te hebben, waardoor hij dreigde om te stoppen bij de Engelse club. Zaterdag maakte Barnet bekend dat Davids inderdaad een punt achter zijn periode in Engeland zet.

Barnet licht het opstappen van Davids toe op de officiële clubsite: "Barnet kondigt aan dat Edgar Davids afstand doet van zijn functie bij de club. Alle betrokkenen van de club willen Edgar bedanken voor zijn bijdrage aan het team. De club wenst Edgar veel succes."

De oud-speler van onder meer Ajax, AC Milan, Juventus, FC Barcelona en Internazionale en Tottenham Hotspur vervulde bij Barnet een rol als speler-coach. Davids kreeg in december zijn afscheid als speler aan, nadat hij zijn vijfde rode kaart kreeg. "Ze zoeken mij. Ik denk dat ik niet meer zal spelen, aangezien ze me het plezier ontnemen. Of ik echt ga stoppen? Het plezier om in deze competitie te spelen, dat ben ik kwijt", sprak Davids destijds.

Barnet meldt overigens dat er nog meer informatie over het vertrek van Davids naar buiten zal komen.