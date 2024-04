Jansen: "Al met al was PSV vanavond effectiever"

FC Twente stond zaterdag in de verloren topper bij PSV (3-2) al binnen 23 minuten met 2-0 achter. Dat was tegen de verhoudingen in, meent coach Michel Jansen. "In de eerste helft vond ik dat we niet minder waren dan PSV, zeker niet aan de bal", aldus Jansen op de clubwebsite.

"PSV was wel heel gevaarlijk in de omschakeling. Maar als je dan achter komt en in het enthousiasme teveel mensen voor de bal hebt, word je hier in Eindhoven weggecounterd", vervolgt Jansen. Wel bracht Promes FC Twente vlak voor de pauze terug in de wedstrijd met de aansluitingstreffer. Jansen hoopte dat die goal zijn ploeg in het zadel zou helpen.

Jansen: "Alleen PSV kreeg toen de controle. We hadden het moeilijk en kregen geen druk op PSV. Na de 3-1 heb je het gevoel dat de wedstrijd is gelopen, maar uiteindelijk kom je nog wel op 3-2. Daarna was het een wedstrijd die alle kanten op kon. We hadden gelijk kunnen maken, maar PSV had de 4-2 ook kunnen maken. Al met al was PSV vanavond effectiever."

"We moeten hier van leren. In de komende wedstrijden het spel aan de bal doortrekken, het enthousiasme wat temperen en ons bezighouden met de restorganisatie."