Liverpool verliest aansluiting met top na remise

Liverpool lijkt definitief de aansluiting met de top-3 te verliezen in de Engelse Premier League. The Reds, met koningskoppel Luis Suarez en Daniel Sturridge uiteraard aan de aftrap, kwam op bezoek bij West Bromwich Albion niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

De bezoekers uit Liverpool waren in de 24e minuut nog wel op voorsprong gekomen. Suarez bood zijn collega Sturridge een niet te missen kans. De Uruguayaan gaf de bal vanaf rechts voor, waarna de Engelsman de bal voor een leeg doel alleen maar hoefde binnen te lopen: 0-1. Het betekende zijn 50e doelpunt in de Premier League.

De wedstrijd kabbelde vervolgens voort. Liverpool vond het wel welletjes, terwijl WBA niet bij machte was het de ploeg van trainer Brendan Rodgers lastig te maken. Vooral spits Nicolas Anelka werd gemist bij de Baggies. Suarez was met een schot van grote afstand nog het dichtst bij een doelpunt, maar doelman Ben Foster belette de oud-Ajacied het scoren.

Maar in de 67e minuut stond het toch gelijk en dat had de thuisploeg vooral te danken aan Liverpool-verdediger Kolo Touré. De Ivoriaan gaf in de verdediging een dramatische pass, die werd onderschept door Victor Anichebe. De aanvaller was zojuist in de ploeg gekomen en wist wel raad met het buitenkansje: 1-1.

Liverpool zette vervolgens nog wel aan, terwijl West Bromwich mikte op de tegenstoot. Doelpunten bleven echter uit en een puntendeling was uiteindelijk het terechte resultaat. Door de remise blijft Liverpool de nummer vier in Engeland. De achterstand op nummer drie Chelsea, dat het maandag opneemt tegen koploper Manchester City, bedraagt drie punten.