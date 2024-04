Opvolger Van Marwijk: "HSV hoort in top vijf thuis"

Mirko Slomka werd maandag gepresenteerd als opvolger van de ontslagen Bert van Marwijk bij Hamburger SV. De Duitse oefenmeester staat voor een zware taak om de club voor degradatie te behoeden. HSV degradeerde nog nooit uit de Bundesliga en dat gaat ook dit seizoen niet gebeuren, denkt Slomka.

HSV verloor afgelopen weekend van hekkensluiter Eintracht Braunschweig. Het betekende alweer de zevende competitienederlaag op rij voor de ploeg die momenteel zeventiende staat. "We zijn het er allemaal over eens dat HSV eigenlijk in de top vijf thuishoort", zei de trainer op zijn eerste persconferentie.

"We zullen met zijn allen moeten duwen en trekken om in de hoogste divisie te blijven. Het is duidelijk dat dit een intensieve baan gaat worden, maar daar ben ik trainer voor. Een team dat zo gepassioneerd speelt heeft het verdiend om in de Bundesliga te blijven", aldus de 46-jarige keuzeheer, die komende zaterdag voor het eerst op de bank zal zitten. HSV ontvangt dan Borussia Dortmund. "Een fantastische tegenstander om te laten zien dat er leven in dit team zit."