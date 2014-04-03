Live voetbal 8

Ajax eventueel gehuldigd op 13 of 27 april

Koen
3 april 2014, 16:57

Het lijkt niet meer de vraag te zijn of Ajax dit seizoen aan de haal gaat met de landstitel, maar wanneer dit gebeurt. Komende zondag kunnen de Amsterdammers al kampioen van Nederland worden, als ze op bezoek bij Vitesse weten te winnen en Feyenoord averij oploopt tegen RKC Waalwijk. Ajax lijkt op 13 of 27 april gehuldigd te worden, stelt de Telegraaf.

Wordt Ajax komende zondag kampioen, dan worden de Ajacieden op 13 april gehuldigd op het ArenaPark. Dit is uiteraard ook het geval als de Ajacieden op die dag (thuis tegen ADO Den Haag) kampioen worden. Wordt er later beslag gelegd op de titel, dan zal de ploeg van coach Frank de Boer op 27 april gehuldigd worden op het plein naast de Arena. Burgemeester Eberhard van der Laan heeft dit donderdag volgens in overleg met onder meer politie en justitie besloten.

Ajax zou achter het plan van de burgemeester staan. Binnenkort zal burgemeester Van der Laan met de supportersverenigingen overleggen over de eventuele huldiging. Wordt de Eredivisie deze maand nog niet beslist, dan lijkt de Amsterdamse club gehuldigd te worden in mei.

