Rentree Van der Wiel in selectie Paris Saint Germain

Gregory van der Wiel is klaar voor zijn rentree bij Paris Saint Germain. Trainer Laurent Blanc heeft de Nederlandse verdediger opgenomen in zijn selectie voor de thuiswedstrijd tegen Stade de Reims. Het duel in de Ligue 1 staat zaterdag op het programma.

Van der Wiel stond bijna een maand aan de kant door een knieblessure. De oud-Ajacied kampte met een 'chronische pijn' in het gewricht en liet de kwetsuur onderzoeken in München. Voor zijn blessure was Van der Wiel een vaste waarde in het elftal van Blanc.

Bij PSG ontbreekt zaterdag sterspeler Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse spits staat door een hamstringblessure naar verwachting vier weken aan de kant.