Rentree Van der Wiel in selectie Paris Saint Germain

4 april 2014

Gregory van der Wiel is klaar voor zijn rentree bij Paris Saint Germain. Trainer Laurent Blanc heeft de Nederlandse verdediger opgenomen in zijn selectie voor de thuiswedstrijd tegen Stade de Reims. Het duel in de Ligue 1 staat zaterdag op het programma.

Van der Wiel stond bijna een maand aan de kant door een knieblessure. De oud-Ajacied kampte met een 'chronische pijn' in het gewricht en liet de kwetsuur onderzoeken in München. Voor zijn blessure was Van der Wiel een vaste waarde in het elftal van Blanc.

Bij PSG ontbreekt zaterdag sterspeler Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse spits staat door een hamstringblessure naar verwachting vier weken aan de kant.

Paris SG - Reims

Paris Saint-Germain
3 - 0
Reims
Gespeeld op 5 apr. 2014
Competitie: Ligue 1
Seizoen: 2013/2014

Meer info

G. van der Wiel

G. van der Wiel
Leeftijd: 37 jaar (3 feb. 1988)

Meer info

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Marseille
8
14
18
2
Paris SG
8
8
17
3
Strasbourg
8
7
16
4
Lens
8
5
16
5
Lyon
8
3
15

Complete Stand

