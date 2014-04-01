Vuurwerk verwacht in kwartfinales Champions League

In de Champions League staan vanavond en woensdag de confrontaties tussen de acht sterkste ploegen van Europa op het menu. De clubs die in de kwartfinales op het strijdtoneel verschijnen, hebben dit toernooi hun klasse al bewezen. Het zijn immers de acht winnaars van de groepsfase. Slaat titelverdediger Bayern München toe bij Manchester United en kan verliezend finalist Borussia Dortmund opnieuw verrassen tegen Real Madrid?

De ploeg van trainer Josep Guardiola reist met veel vertrouwen af naar Manchester. "Bayern heeft totaal geen angst voor United", liet Robben optekenen. "Guardiola heeft ons het meest dominante team in Europa gemaakt. We laten onze tegenstanders niet op adem komen." In de Bundesliga is Bayern al kampioen en dat succes wil de Rekordmeister met de tweede opeenvolgende titel in de Champions League een passend vervolg geven. United moet het stellen zonder de geblesseerde blikvanger Robin van Persie, die zijn werkgever in de return tegen Olympiakos Piraeus (3-0) met drie doelpunten hoogstpersoonlijk naar de laatste acht schoot. Alexander Büttner is de vervanger van de geschorste Patrice Evra. In zijn rol als linksback zal hij uitgerekend heel vaak Robben tegenover zich krijgen.

Trainer Gerardo Martino kan bij Barça over vrijwel zijn volledige selectie beschikken. Zoals bekend is Víctor Valdés niet van de partij. De doelman staat door een gescheurde kruisband maanden aan de kant. Martino verwacht een afwachtend Atletico: "We moeten voorzichtig zijn en niet te veel balverlies lijden, want dan kunnen ze counteren. Ik verwacht geen open wedstrijd. Atletico zal loeren op het uitdoelpunt." Martino beseft daarnaast ook dat Atletico, net zoals Simeone altijd zelf deed als bikkelharde middenvelder, met het mes tussen de tanden zal spelen. "We zullen de intensiteit van Atletico moeten evenaren, dat is de sleutel tot succes. Maar vergeet niet dat wij Barcelona zijn. In eerste instantie denken we aan wat wij zelf kunnen."

De Londenaren beleefden afgelopen zaterdag een slechte 'generale'. Op bezoek bij degradatiekandidaat Crystal Palace werd met 1-0 verloren, waardoor Chelsea de eerste plaats in de Premier League aan Liverpool moest afstaan. Ezequiel Lavezzi is vol vertrouwen dat ook PSG de formatie van Mourinho een nederlaag gaat toebrengen. "Het is weliswaar een grote club, maar het maakt niet uit tegen wie wij spelen. Wij zijn voor niemand bang", aldus de Argentijnse aanvaller. "We hebben één van de sterkste teams ter wereld gebouwd. We voelen dat het nu onze tijd is. PSG zit op een niveau waar alles mogelijk is. Wij kunnen elk team ter wereld verslaan en natuurlijk ook de Champions League veroveren."

Real Madrid en Borussia Dortmund zijn oude bekenden van elkaar. De twee clubs speelden vorig seizoen nog om een ticket voor de finale van het miljoenenbal. De rol van Robert Lewandowski was toen van doorslaggevend belang. De Pool scoorde liefst vier keer in de thuiswedstrijd tegen Real (4-1). Die schade wist de Koninklijke daarna op eigen veld niet meer weg te poetsen. Trainer Jürgen Klopp kan woensdagavond door een schorsing echter geen beroep doen op Lewandowski. Dortmund treedt in Estadio Santiago Bernabéu sowieso niet in de sterkste opstelling aan. Ilkay Gündogan, Neven Subotic, Jakub Blaszczykowski, Sven Bender en Marcel Schmelzer zijn al langere tijd geblesseerd.

Carlo Ancelotti, de coach van Real, stelt dat de Champions League dit seizoen het hoofddoel van zijn club is. De Spaanse grootmacht heeft het prestigieuze toernooi sinds 2002 niet meer gewonnen en wil dolgraag voor de tiende keer de cup met de grote oren in de wacht slepen. De Italiaan is lovend over zijn huidige selectie: "Real is het meest complete team dat ik gecoacht heb. Naast de aanwezigheid van grote kampioenen heb ik ook nog eens de beschikking over grote talenten en ervaren krachten." Cristiano Ronaldo eist dit seizoen in Europa de hoofdrol voor zich op. De Portugees is met dertien doelpunten de absolute topschutter in deze Champions League. Real mist Marcelo in het komende tweeluik. De verdediger heeft een spierblessure opgelopen.