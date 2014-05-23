David Luiz voor recordbedrag op weg naar PSG

lijkt hard op weg om komend seizoen het shirt van Paris Saint Germain te gaan dragen. De kampioen van de Ligue 1 is volgens verschillende Franse en Engelse media in onderhandeling met Chelsea over een transfer van de 27-jarige verdediger.

De Londense club nam Luiz in januari 2011 over van Benfica. De Braziliaanse international, die als verdediger en als middenvelder uit de voeten kan, speelde 143 wedstrijden voor Chelsea. Zijn contract op Stamford Bridge loopt nog tot medio 2017, waardoor PSG flink moet betalen voor Luiz. Volgens de BBC gaat het om een afkoopsom van omgerekend zo'n vijftig miljoen euro, waarmee hij de duurste verdediger aller tijden wordt.

Luiz werd eerder nog in verband gebracht met FC Barcelona. Bij PSG zal hij er in de defensie worden gekoppeld aan zijn landgenoot Thiago da Silva.