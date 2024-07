Dijkhuizen: "Dit betekent veel voor Excelsior"

Marinus Dijkhuizen, die eerder dit seizoen bij Excelsior het stokje overnam van Jon Dahl Tomasson, promoveerde vanmiddag met de club uit Rotterdam. RKC werd op 2-2 gehouden, nadat Excelsior eerder al met 2-0 gewonnen had van de Brabanders.

Voor Dijkhuizen was het een prachtige middag. "In alle opzichten betekent dit veel voor de club", vertelde hij aan Fox Sports. "We zijn van ver gekomen. Hier gaan we zeker van genieten. We hebben een geweldig team, iedereen heeft hard voor elkaar gewerkt. Volgend jaar gaan we proberen om minimaal één team onder ons te houden in de Eredivisie."

Excelsior werd in de Jupiler League derde, terwijl de ploeg zevende stond toen Dijkhuizen hoofdcoach werd bij de club. Tomasson vertrok naar Roda JC en degradeerde met de Limburgers.