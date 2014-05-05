Onverstoorbare Seedorf: "Beschouw mezelf als winnaar"

Hij ligt al maanden onder vuur en enkele kranten weten zeker dat hij na dit seizoen moet vertrekken, maar Clarence Seedorf blijft onverstoorbaar. Met AC Milan boekte de Nederlandse coach zondag een cruciale overwinning op stadgenoot Inter. Door de zege doet Milan weer volop mee in de strijd om Europees voetbal.

AC Milan staat nu gedeeld zevende in de Italiaanse Serie A en moet nog één plekje stijgen om een Europa League-ticket te bemachtigen. De achterstand op nummer zes Torino bedraagt één punt, terwijl ook nummer vijf Inter niet ver weg is. Alles is dus nog mogelijk, stelt ook Seedorf tot zijn grote tevredenheid vast. "We hebben aangekondigd dat we tot het laatste moment wilden vechten om Europees voetbal. Dat was niet eenvoudig, want veel teams zijn in de race. Maar we hebben altijd geloofd in onze kansen en hebben een strijdend Inter verslagen met vastberadenheid en stabiliteit. Met name verdedigend hebben we een uitstekende wedstrijd gespeeld."

De berichten in de media dat hij na dit seizoen moet vertrekken, schuift Seedorf met een glimlach terzijde. Daar is hij helemaal niet mee bezig, liet de coach na de zege op Inter weten. "Ik ben gewend aan kritiek en kijk ook altijd kritisch naar mezelf. Ik beschouw mezelf als een winnaar en een winnaar geeft altijd alles. Ik wil het team bedanken voor hun enorme inzet, tijdens trainingen viel me al op hoe geconcentreerd iedereen was. Ik werk in een ontspannen omgeving, dankzij een ploeg die bereid is om te vechten. Ik kan lachen om de situatie."