Van Basten: "Doorbraak talenten grote winst van seizoen"

Marco van Basten verlaat sc Heerenveen met een goed gevoel. De oud-spits van Oranje leidde zijn ploeg in zijn tweede seizoen naar de vijfde plaats op de ranglijst en slaagde er daarnaast in om diverse jonge spelers in te passen. Met name dat laatste stemt de nieuwe trainer van AZ tevreden.

"De doorbraak van jonge spelers als Hakim Ziyech, Bilal Basacikoglu, Daley Sinkgraven, Joost van Aken en Kenny Otigba is de grote winst van dit seizoen geweest", zegt de voormalig aanvaller van Ajax en AC Milan in de Corner, een blad dat uitgegeven wordt door sc Heerenveen. "Aan het begin van het seizoen had ik mijn twijfels of het met al die jonge jongens zou lukken, maar aan het eind van de rit heeft het goed uitgepakt."

Met deze jonge spelers in de ploeg deed sc Heerenveen tot de laatste speeldag mee om directe plaatsing voor de Europa League. Uiteindelijk kwamen de Friezen net tekort om PSV voorbij te steken. "Dat is een compliment voor spelers, trainers en iedereen die bij de club betrokken is. Het is een goed seizoen geweest."

In de play-offs om Europees voetbal verloor sc Heerenveen over twee wedstrijden van AZ.