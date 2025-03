Groningen kiest voor Jeltema als nieuwe technisch manager

Peter Jeltema gaat bij FC Groningen de functie van technisch manager bekleden. Dat meldde de club dinsdagmiddag in een persconferentie. Jeltema is de opvolger van Henk Veldmate, die hoofd scouting wordt en zich daarnaast als technisch adviseur onder meer zal bezighouden met het begeleiden van jonge talenten.

De 53-jarige Jeltema is vanaf 1998 werkzaam voor de Groningse club, waar hij vanaf 2000 actief was als hoofd jeugdopleiding. Algemeen directeur Hans Nijland acht Jeltema zeer geschikt voor de functie van technisch manager, zo laat hij weten op de officiële clubsite: "Jeltema werkt al jaren bij FC Groningen, kent de cultuur en de mensen van de club dus door en door en heeft als eindverantwoordelijke voor de jeugdopleiding van FC Groningen meer dan uitstekend gefunctioneerd. Jeltema heeft bewezen structuur te kunnen aanbrengen op technisch vlak, kan beleid maken en aanjagen en is daadkrachtig in het nemen van beslissingen. Dit zijn precies de kwaliteiten die wij aan de nieuwe technisch manager toedichten."

Groningen sprak al uit dat het nadrukkelijk gebruik zou blijven maken van de 'kennis en knowhow van Veldmate en diens uitgebreide en gedegen nationale en internationale netwerk binnen de voetballerij'. De Groningers opteren voor een intensieve samenwerking tussen Jeltema en Veldmate. "Dat moet een ijzersterk duo gaan worden", aldus algemeen directeur Hans Nijland.