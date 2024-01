Neymar loodst Brazilië naar groepswinst

Brazilië heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de tweede ronde van het WK. Het gastland had maandag weinig moeite met het al uitgeschakelde Kameroen: 4-1. Neymar had een groot aandeel in de zege door de eerste twee doelpunten voor zijn rekening te nemen. Brazilië sluit groep A af als winnaar en treft in de volgende ronde Chili, dat eerder op deze avond nog werd verslagen door Oranje.

Er werd vooraf veel gepraat over de aanvangstijd van Kameroen-Brazilië. Omdat het gastland pas na Nederland-Chili in actie kwam, zou het kunnen bepalen welk land het in de tweede ronde treft. De Brazilianen lieten gelukkig zien alleen maar bezig te zijn met voetbal. De Seleção gaf vol gas in de openingsfase en kwam na een kwartier spelen dan ook verdiend op voorsprong. Neymar koos goed positie voor het doel van Kameroen en rondde de voorzet van Luiz Gustavo met één voetbeweging af: 0-1.

Brazilië leek hard op weg naar de 2-0, maar Kameroen kreeg het Braziliaanse publiek in Estádio Nacional de Brasília stil. Nadat Julio Cesar de bal uit een corner eerst nog over had getikt, werd hij een minuut later wel geklopt. Joel Matip werd niet gedekt in het strafschopgebied en kon de voorzet van de back Allan Nyom zomaar bij de tweede paal binnentikken (1-1).

Brazilië gaf de voorsprong dit maal niet uit handen. Neymar liet zich met wat pijntjes wisselen, maar leek niet echt geblesseerd. Brazilië breidde de score in de slotfase uit via invaller Fernandinho, die Kameroen-doelman Itandje met een gave punter klopte. In het andere duel in groep A won Mexico met 3-1 van Kroatië, waardoor de Mexicanen zich naast het gastland plaatsen voor de tweede ronde.