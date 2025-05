Bedreigde Zúñiga door tien agenten beveiligd

Juan Zúñiga maakte een einde aan het WK van Neymar, door de Braziliaanse sterspeler een knietje in de rug te verkopen en hem daarmee een gebroken rugwervel te bezoren. De Colombiaan werd naar aanleiding van zijn charge bedreigd en dat heeft ertoe geleid dat de international politiebescherming krijgt in eigen land.

Tien agenten hebben de opdracht gekregen om de veiligheid van Zúñiga te waarborgen. De speler van Napoli is na het WK naar zijn thuisstad Chigorodo getrokken. Via sociale media werd hij meerdere malen met de dood bedreigd, vanwege het feit dat hij voortijdig een einde maakte aan het WK van Neymar.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Colombia verzocht de Italiaanse autoriteiten maandag al om Zúñiga te beveiligen, als hij weer in Italië teruggekeerd is.