Acht wedstrijden schorsing voor coach Santos

Oud-bondscoach Fernando Santos van Griekenland heeft een flinke schorsing aan zijn broek gekregen. De 59-jarige trainer is door de FIFA voor acht wedstrijden geschorst. Hij moet boeten voor zijn gedrag tegenover de arbitrage tijdens de WK-wedstrijd tussen Griekenland en Costa Rica.

Santos maakte zich volgens de FIFA in woord en gebaar schuldig aan onsportief gedrag. De Portugees werd na het einde van de tweede verlenging door arbiter Ben Williams van het veld gestuurd. Griekenland verloor het duel in de achtste finales na strafschoppen.

De schorsing gaat in bij de eerstvolgende interland van Santos. Momenteel heeft hij nog geen nieuwe werkgever. Zijn taken bij Griekenland zijn inmiddels overgenomen door de Italiaan Claudio Ranieri.