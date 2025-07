Rutten blij met loting: "Mooie clubs, niet te ver reizen"

Bij Feyenoord is tevreden gereageerd op de uitkomst van de Europa League-loting. Sevilla, Standard Luik en het Kroatische HNK Rijeka rolden uit de bus als tegenstanders van de Rotterdammers in Groep G. Dat had slechter gekund, stelt coach Fred Rutten op de website van zijn club.

"Elke tegenstander is lastig, maar we spelen tegen mooie clubs, terwijl het meevalt hoe ver we moeten reizen. Dat laatste is in het voordeel vanwege het ritme van spelen op donderdag en zondag", zegt hij. Met Sevilla treft Feyenoord de titelhouder. "In Sevilla kan het letterlijk en figuurlijk heet zijn. Sevilla heeft gewoon een heel goed elftal. Standard Luik is met name in eigen huis sterk, al is die ploeg in de zomer een paar belangrijke spelers kwijtgeraakt. HNK Rijeka is het minst bekend bij ons, al weet ik wel dat die ploeg een goede spits heeft."

Feyenoord bereikte de groepsfase van de Europa League door donderdag op het nippertje af te rekenen met Zorya Luhansk uit Oekraïne. Het is voor het eerst sinds 2008 dat Feyenoord zo ver gekomen is.