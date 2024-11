Slagvaardig Roma haalt Manolas als opvolger Benatia

AS Roma heeft niet lang hoeven zoeken naar een vervanger van Mehdi Benatia. De club heeft zich versterkt met Kostas Manolas, die overkomt van Olympiakos Piraeus. De Griek heeft zijn krabbel gezet onder een contract voor vijf seizoenen.

Hij wordt in Rome de opvolger van Benatia, die naar Bayern München is vertrokken. Manolas stond ook op de radar bij Arsenal, maar wilde zeker weten dat hij eerste keus zou zijn in het hart van de defensie.

De club van Kevin Strootman heeft dertien miljoen euro betaald voor de 23-jarige international.