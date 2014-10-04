Live voetbal 5

De Boer looft assistent Spijkerman: "Kwaliteiten die ik niet heb"

De Boer looft assistent Spijkerman: "Kwaliteiten die ik niet heb"
0 reacties
Remco
4 oktober 2014, 15:18

Frank de Boer legde als trainer van Ajax beslag op vier landstitels en hoopt dit seizoen het vijfde kampioenschap te pakken. De trainer van de Amsterdammers zegt in gesprek met de NOS veel steun te hebben aan assistent Hennie Spijkerman, die hij graag mee zou willen nemen als hij bij Ajax vertrekt en bij een nieuwe club tekent.

De Boer en Spijkerman vullen elkaar goed aan, vindt de keuzeheer. "Hennie heeft kwaliteiten die ik niet heb", aldus De Boer. "Hennie heeft zoveel ervaring als trainer. Hij is goed in staat een training te leiden. Ik denk dat wij goed bij elkaar passen. Of ik hem in de toekomst bij een andere club ook als assistent wil? Ik zou hem wel graag meenemen, ja."

De oefenmeester ziet de ervaren coach dan ook als 'ideale assistent'. "Ja, ik denk dat we goed bij elkaar passen. Ik ben wat aanvallender ingesteld, ben wat avontuurlijker. Hij is wat defensiever. Dat is juist goed. Hij is ook wat georganiseerder, terwijl ik wat impulsiever ben."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal met op de achtergrond AZ-speler Wouter Goes en scheidsrechter Danny Makkelie

Van Hooijdonk maakt bizarre opmerking over Wouter Goes: 'Is dit een oproep tot geweld?'

  • Gisteren, 23:41
  • Gisteren, 23:41
Feyenoord overtuigt Van der Vaart: 'Ik zeg dit met pijn in het hart, maar ik denk...'

Feyenoord overtuigt Van der Vaart: 'Ik zeg dit met pijn in het hart, maar ik denk...'

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
Van Hooijdonk

Van Hooijdonk kritisch op Ajax-parel: 'Hij is gewoon laks. Dat kan je duur komen te staan'

  • Gisteren, 22:32
  • Gisteren, 22:32
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Frank de Boer

Frank de Boer
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (15 mei 1970)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
6
10
16
2
PSV
6
9
13
3
Ajax
6
6
12
4
Groningen
6
3
12
5
AZ
5
5
11

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel