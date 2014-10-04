De Boer looft assistent Spijkerman: "Kwaliteiten die ik niet heb"

Frank de Boer legde als trainer van Ajax beslag op vier landstitels en hoopt dit seizoen het vijfde kampioenschap te pakken. De trainer van de Amsterdammers zegt in gesprek met de NOS veel steun te hebben aan assistent Hennie Spijkerman, die hij graag mee zou willen nemen als hij bij Ajax vertrekt en bij een nieuwe club tekent.

De Boer en Spijkerman vullen elkaar goed aan, vindt de keuzeheer. "Hennie heeft kwaliteiten die ik niet heb", aldus De Boer. "Hennie heeft zoveel ervaring als trainer. Hij is goed in staat een training te leiden. Ik denk dat wij goed bij elkaar passen. Of ik hem in de toekomst bij een andere club ook als assistent wil? Ik zou hem wel graag meenemen, ja."

De oefenmeester ziet de ervaren coach dan ook als 'ideale assistent'. "Ja, ik denk dat we goed bij elkaar passen. Ik ben wat aanvallender ingesteld, ben wat avontuurlijker. Hij is wat defensiever. Dat is juist goed. Hij is ook wat georganiseerder, terwijl ik wat impulsiever ben."