HSV-coach prijst houding bankzitter Van der Vaart

Hamburger SV kende een droevige seizoensstart, maar maakte afgelopen weekend indruk met een 0-1 uitoverwinning op Borussia Dortmund. De van een kuitblessure herstelde Rafael van der Vaart was weer beschikbaar voor Josef Zinnbauer, de coach van Die Rothosen, maar de Nederlander hield echter negentig minuten lang de reservebank warm.

Van der Vaart, normaliter aanvoerder bij HSV, werd na afloop van het duel door Zinnbauer geprezen om zijn houding. "Hoewel hij niet speelde, sprong hij na de gewonnen wedstrijd in de spelerstunnel in mijn armen. Dat kwam vanuit zijn hart. Ik heb dat nog nooit gezien bij een speler van zijn klasse", sprak de HSV-keuzeheer in het Duitse Bild.

Het niet inbrengen van Van der Vaart zegt niets over de kwaliteiten van de speler, geeft de trainer aan. "Rafael past in ons systeem. Hij is een klasse speler, die erg belangrijk voor ons is", aldus Zinnbauer, die zelf weet hoe het is om negentig minuten wissel te zijn. "Dan gooide ik mijn schoenen tegen de muur, pakte ik mijn telefoon en belde ik mijn vrouw om te zeggen dat alles shit was."