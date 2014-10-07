Live voetbal

HSV-coach prijst houding bankzitter Van der Vaart

Koen
7 oktober 2014, 11:25

Hamburger SV kende een droevige seizoensstart, maar maakte afgelopen weekend indruk met een 0-1 uitoverwinning op Borussia Dortmund. De van een kuitblessure herstelde Rafael van der Vaart was weer beschikbaar voor Josef Zinnbauer, de coach van Die Rothosen, maar de Nederlander hield echter negentig minuten lang de reservebank warm.

Van der Vaart, normaliter aanvoerder bij HSV, werd na afloop van het duel door Zinnbauer geprezen om zijn houding. "Hoewel hij niet speelde, sprong hij na de gewonnen wedstrijd in de spelerstunnel in mijn armen. Dat kwam vanuit zijn hart. Ik heb dat nog nooit gezien bij een speler van zijn klasse", sprak de HSV-keuzeheer in het Duitse Bild.

Het niet inbrengen van Van der Vaart zegt niets over de kwaliteiten van de speler, geeft de trainer aan. "Rafael past in ons systeem. Hij is een klasse speler, die erg belangrijk voor ons is", aldus Zinnbauer, die zelf weet hoe het is om negentig minuten wissel te zijn. "Dan gooide ik mijn schoenen tegen de muur, pakte ik mijn telefoon en belde ik mijn vrouw om te zeggen dat alles shit was."

Dortmund - Hamburg

Borussia Dortmund
0 - 1
Hamburger SV
Gespeeld op 4 okt. 2014
Competitie: Bundesliga
Seizoen: 2014/2015

Rafael van der Vaart

Rafael van der Vaart
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 42 jaar (11 feb. 1983)

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
13
Mainz 05
4
1
4
14
Bremen
4
-2
4
15
Hamburg
4
-6
4
16
Augsburg
4
-3
3
17
M'gladbach
4
-5
2

Meest gelezen

