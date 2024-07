Aandeelhouder niet blij met Wenger: "Dezelfde fouten"

Het kwakkelende Arsenal is bezig aan de slechtste competitiestart in 32 jaar. De teleurstellende resultaten zorgen nu ook binnen de club voor spanningen. De Russische miljardair Alisher Usmanov, die dertig procent van de aandelen bezit van Arsenal, heeft kritiek op de aanpak van manager Arsene Wenger.

"Helaas blijven we jaar in jaar uit dezelfde fouten maken. De club heeft absoluut potentie, maar er is geen kritische evaluatie van misstappen", aldus Usmanov in Engelse media. "Een hoog niveau bereiken is onmogelijk als fouten niet worden erkend. Ik hou van Arsenal om de principes van de club. Maar principes zijn ook een vorm van beperking."

De 65-jarige Wenger staat al sinds 1996 aan het roer bij Arsenal. Momenteel staan The Gunners slechts op de achtste plaats in de Premier League. In de lucratieve Champions League is kwalificatie voor de achtste finales nog binnen handbereik.