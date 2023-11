Ongelukkig Ajax uitgeschakeld in CL na verlies tegen Barça

Een dapper Ajax is er niet in geslaagd om voor het tweede jaar op rij thuis te stunten tegen FC Barcelona. Hoewel de Amsterdammers vooral in de eerste helft de betere ploeg waren, werd het 0-2. Lionel Messi scoorde twee keer en evenaarde Raúl zo als meest trefzekere speler ooit in de Champions League. Door de nederlaag is Ajax uitgeschakeld in de CL, de derde plek in de poule is nu nog het hoogst haalbare.

In niets leek het duel in de ArenA op het treffen van twee weken geleden in Camp Nou. In Catalonië werd Ajax simpel weggetikt, bijna vernederd. Barça was zoveel sterker, dat coach Luis Enrique in de tweede helft zijn beste spelers van het veld kon halen. De uitslag, 3-1, was een magere weerspiegeling van de krachtsverhoudingen, want een echte wedstrijd was het nooit.

Sterker nog, halverwege was de stand 0-1. Een zeldzame misser van Jasper Cillessen leidde ertoe dat Lionel Messi, niet bepaald de grootste man van het veld, binnen kon koppen. Cillessen ging zijn doel uit om een bal te vangen, maar greep mis. De bal kwam bij Messi, die wel raad wist met het verlaten doel en zijn ploeg tegen de verhouding in op voorsprong zette.

Suarez liet Ajax leven, maar een stunt zoals vorig jaar, toen het met 2-1 van FC Barcelona won, bleef uit. Eén ding was wel hetzelfde, namelijk de rol van Joël Veltman. De verdediger kreeg, evenals een jaar geleden, een rode kaart. Hij moest twintig minuten voor tijd inrukken, nadat hij tegen zijn tweede gele prent aangelopen was. Met elf tegen tien besliste Messi het duel vervolgens definitief, hij tikte van dichtbij de 0-2 binnen.

Voor Ajax is een plek in de volgende ronde van de Champions League door de nederlaag definitief uit beeld, FC Barcelona en Paris Saint Germain zijn zeker van overwintering in het miljoenenbal. Ajax moet zich richten op de Europa League en zal, om dat te bereiken, APOEL Nicosia achter zich moeten houden in deze groep.